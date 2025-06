Frankreichs Inflation stieg im Juni stärker als erwartet

© APA/APA/AFP/THIBAUD MORITZ home Aktuell Nachrichtenfeed

In Frankreich hat sich die Inflation nach dem tiefsten Stand seit mehr als vier Jahren wieder etwas verstärkt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Juni im Jahresvergleich um 0,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im April war die Inflationsrate in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone bei 0,6 Prozent gelegen und damit auf dem tiefsten Stand seit Ende 2020.

von APA