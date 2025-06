Frankreich legt Gebot für Teile von IT-Firma Atos vor

© APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN home Aktuell Nachrichtenfeed

Mit der Übernahme von Teilen der kriselnden IT-Firma Atos will sich der französische Staat die Kontrolle über strategisch wichtige Technologien sichern. Die Regierung biete 410 Millionen Euro für einige Bereiche der Sparte Fortgeschrittene Datenverarbeitung (Advanced Computing), teilte Atos am Montag mit. Die KI-Abteilung Vision AI sei nicht Teil der Vereinbarung und werde in die Sparte Eviden eingegliedert.

von APA