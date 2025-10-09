Nach zwei Jahren Planung wurde ab dem Sommer 2024 umgesetzt, und das in Eigenregie. „Unser CTO kommt aus Hagenberg und ist extrem kompetent,“ lobt Pupeter den Projektleiter Harald Obereder. Nur für die Prüfung – ob alles passt – hat der Hersteller eine spezialisierte deutsche Agentur herangezogen, die die Audits durchgeführt hat. Aus der Umsetzung einer EU-Verordnung ist „mehr oder weniger ein neues Unternehmen geworden“, sagt Pupeter, die mittlerweile stolz ist, das Ganze durchgezogen zu haben. „Das Feedback von unseren Kunden und Partnern auf die neuen Geräte ist sehr gut,“ sagt Pupeter. „Wenn immer erst die anderen mit der Nachhaltigkeit beginnen sollen, kommen wir als Gesellschaft nicht weiter“.

Das Ecolabel ist mit B erstklassig, nur bei einem Aspekt wollte die Eigentümerin keine Abstriche machen. „Mit dem Weglassen der gedruckten Bedienungsanleitungen hätten wir uns ein paar Punkte holen können. Aber das Nachschlagen auf Papier schätzt unsere Zielgruppe besonders“. Und das mit dem Akkutausch ist bei emporia seit Langem Ehrensache. Den gibt’s kostenlos, für alle die in Linz vorbei schauen bzw. zum Selbstkostenpreis per Postversand. „Zu uns kommen heute noch Kunden:innen, um Akkus zu tauschen von Geräten, die sie vor 20 Jahren gekauft haben.“ Nachhaltigkeit war so gesehen schon immer Thema, nun haben die Linzer Handybauer das mit Brief und Siegel.