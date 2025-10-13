VIG stellt für Nürnberger-Kauf 115 Euro je Aktie in Aussicht

"Ob es zu einem öffentlichen Angebot und einer Beteiligung der VIG an der Nürnberger kommen wird, ist derzeit offen", schreibt das Unternehmen. Man befinde sich weiterhin in exklusiven Verhandlungen mit der VIG, prüfe aber auch "relevante Angebote anderer Interessenten". Gegenstimmen zu dem Verkauf gab es im August bereits vonseiten des aktivistischen Investors 7Square. Dieser hatte den möglichen Verkauf als "ausgesprochen nachteilig und wertzerstörend" für die Aktionäre bezeichnet und den Wert der Nürnberger Versicherung auf 1,4 bis 1,6 Mrd. Euro geschätzt.

Hintergrund der Bekanntgabe des aktuellen Standes des Investorenprozesses sei der starke Kursanstieg der Aktie gewesen, so Nürnberger. Bereits vor der Nürnberger-Pflichtmitteilung lag die Aktie rund 13 Prozent im Plus, nach der Mitteilung notierte sie rund 40 Prozent höher bei 106,50 Euro. Die Aktien der VIG blieben mit plus 0,63 Prozent auf 48,25 Euro weitgehend unbewegt.