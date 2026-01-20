Flughafen Wien erwartet Passagierrückgang

Die AUA ersetzt bis 2028 ihre 17 Regionalflugzeuge des Typs Embraer 195 durch sechs größere Airbus A320neo. Flughafen-Vorstand Julian Jäger erwartet trotz dieser Flottenverkleinerung ein leichtes Passagierwachstum des Platzhirsches. Er sehe die Umstellung sehr positiv, sie ermögliche mehr Passagiere mit weniger Flugzeugen, sagte Jäger in einer Pressekonferenz.

Mit 14,9 Millionen Fluggästen und einem Marktanteil von 45,8 Prozent ist die AUA die mit Abstand größte Fluggesellschaft am Wiener Airport. Nummer zwei mit 6,7 Millionen Passagieren ist Ryanair, die in Wien mit der Marke Lauda präsent ist. Wizz Air kam vergangenes Jahr noch auf 1,8 Millionen Fluggäste, wird Wien aber Mitte März 2026 verlassen.

Dank eines "umfassenden Sparprogramms" bei Sach- und Personalkosten samt eines Abbaus von 200 Stellen werde - trotz einer Tarifsenkung um 4,6 Prozent und eines Passagierrückgangs um rund 8 Prozent - ein Nettoergebnis in Höhe des für 2025 prognostizierten Ergebnisses erreicht, erklärte Vorstand Günther Ofner in einer Pressekonferenz. Vorstandskollege Jäger sagte, er habe keine Sorge, dass der Airport langfristig nicht weiter wachse, warnte jedoch vor dem deutlich steigenden Kostendruck und den hohen Luftfahrtsteuern in Österreich.

Der Umsatz der Flughafen-Wien-Gruppe, zu der neben Wien auch die Airports in Malta und Kosice gehören, wird heuer laut der Prognose des Vorstands um rund 30 Mio. Euro auf 1.050 Mio. Euro sinken und das operative Ergebnis vor Abschreibungen (Ebitda) von 440 auf 415 Mio. Euro zurückgehen. Der Nettogewinn vor Minderheiten wird wie 2025 bei 210 Mio. Euro erwartet. Die Investitionen hingegen steigen, von 300 Mio. Euro 2025 auf 330 Mio. Euro heuer.

Der Flughafen hatte für 2025 ursprünglich rund 230 Mio. Euro Gewinn erwartet, seinen Ausblick im November wegen des Stopps der dritten Piste aber gesenkt. Der Vorstand hatte entschieden, den geplanten Bau einer dritten Start- und Landebahn nicht weiterzuverfolgen, weil der Wiener Flughafen auch mit zwei Pisten bis zu 52 Millionen Passagiere abfertigen kann.