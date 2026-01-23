EVN senkt Strompreis ab 1. April

Kunden könnten aktiv ihre Stromkosten noch weiter senken, da die EVN den Sommer-Netz-Arbeitspreis mit einem zusätzlichen Rabatt (für das Sonnenfenster in den Sommermonaten von 10.00-16.00 Uhr) verstärkt. "Wer jetzt spart, spart durch das bewusste Verschieben von Sommerverbräuchen doppelt", wurde Herwig Hauenschild, Geschäftsführer EVN KG, zitiert.

Vergleiche man den neuen Tarif mit jenem aus April 2025 ergibt das laut dem Versorger für einen Durchschnittskunden (3.500 kWh/Jahr) eine Ersparnis von etwa 190 Euro. Das entspreche rund 15,5 Prozent weniger Stromkosten jährlich.

Die Rekordinvestitionen der vergangenen Jahre und die neuen Rahmenbedingungen ermöglichten das Angebot. Es gebe vier Gründe, warum der "Garant Sonne" mit durchschnittlich zehn Cent netto pro kWh ab 1. April angeboten werden könne, so der Versorger. Basis dafür seien der bereits abgeschlossene, flächendeckende Smart-Meter-Rollout mit der Möglichkeit einer zeitgenauen Verbrauchsauswertung (15 Minuten-Werte), der seit Jahresanfang festgelegte, günstige Sonnenfenster-Arbeitspreis, neue IT-Systeme mit umfassenden Automatisierungsmöglichkeiten sowie die Regelungen des neuen Strommarktgesetzes, sagte EVN-Vorstand Stefan Stallinger.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erinnerte daran, schon seit längerem gefordert zu haben, dass der Bund die Gesetze ändern müsse, damit die Strompreise gesenkt werden könnten. "Die Botschaft ist angekommen: Der Bund hat mit dem Strommarktgesetz jetzt die Grundlage dafür geschaffen. Darum ist es die logische Konsequenz, dass die EVN diese Chance nützt, um die Tarife weiter zu senken." Heute sei "ein guter Tag für unsere niederösterreichischen Landsleute", so die Landeshauptfrau.

"Die Menschen spüren Tag für Tag, dass vieles immer teurer wird. Daher sehe ich es als wichtige Aufgabe, das Leben wieder leichter zu machen", ergänzte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Auf diesem Weg sei jetzt ein Schritt gelungen. Es zähle, was auf der Rechnung stehe. Und das müsse weniger werden.