EVN: Konzernergebnis sank 2024/25 auf 436,7 Mio. Euro

Belastend wirkte laut EVN vor allem ein deutlich niedrigeres Finanzergebnis, unter anderem wegen der geringeren Verbund-Dividende. Zudem wurden Effekte aus Werthaltigkeitsprüfungen (unter anderem hochwasserbedingt) verbucht.

Die Gesamtinvestitionen überschritten erstmals 900 Mio. Euro. Die installierte Leistung erneuerbarer Erzeugungskapazitäten erhöhte sich per Ende September auf 980 MW. Zudem wurde eine 60 Kilometer lange Trinkwasser-Versorgungsleitung im Waldviertel in Betrieb genommen.

Für 2025/26 erwartet der Konzern bei stabilem Umfeld ein Konzernergebnis in einer Bandbreite von rund 430 bis 480 Mio. Euro. Der Vorstand will der Hauptversammlung eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie vorschlagen. Bis 2029/30 soll die Dividende auf zumindest 1,10 Euro je Aktie steigen.