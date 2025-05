Eurozonen-Wirtschaftsstimmung mehr aufgehellt als erwartet

Verbessert hat sich das Vertrauen in der Industrie und bei den Verbrauchern. Auch im Einzelhandel und in der Bauwirtschaft erhöhte sich der Wert. Ein wenig gesunken ist die Stimmung im Dienstleistungssektor.

Mit Blick auf die größten Volkswirtschaften im Euroraum hat sich die Wirtschaftsstimmung in Italien (plus 2,8 Punkte) und Deutschland (plus 1,5) verbessert. In Frankreich (minus 3,5) und Spanien (minus 0,4) verschlechterte sich der ESI hingegen.