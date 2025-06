Eurozone: Industriestimmung hellt sich auf

© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Mai den dritten Monat in Folge aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 49,4 Punkte, wie S&P in London in einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist der höchste Stand seit August 2022. Die erste Schätzung wurde damit bestätigt.

von APA