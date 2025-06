Europas Leitbörsen schließen leicht im Plus

Gebremst wurde die Börsenstimmung im Frühhandel von der Nachricht, dass die Regierungskoalition in den Niederlanden im Streit um die Migrationspolitik zerbrochen ist. Der Populist Geert Wilders erklärte den Rückzug seiner radikal-rechten Partei aus der Vier-Parteien-Koalition, an der diese als stärkste Kraft beteiligt war.

Leicht stützend wirkten sich Hoffnungen aus, dass die USA und China in Kürze auf höchster Ebene über den Handel sprechen dürften. Nach Angaben des Weißen Hauses will US-Präsident Donald Trump wahrscheinlich noch diese Woche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping telefonieren. Beide Länder hatten sich zuletzt gegenseitig beschuldigt, ein im Mai geschlossenes Handelsabkommen zu verletzen.

Die am Vormittag gemeldeten Inflationsdaten aus der Eurozone untermauerten zudem die Erwartung einer Zinssenkung der EZB bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche. Laut der am veröffentlichten Eurostat-Schätzung sind die Preise in der Eurozone durchschnittlich um nur noch 1,9 Prozent gestiegen. Im April hatte die Teuerungsrate noch 2,2 Prozent betragen.

Die Inflation liegt damit jetzt knapp unter der EZB-Zielmarke von 2,0 Prozent. "Allerdings dürfte die Inflation wohl nicht weiter zurückgehen, sondern sich auf diesem Niveau einpendeln", schreiben die Ökonomen der Commerzbank in einer ersten Reaktion. Am Markt wird derzeit mehrheitlich mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte in der kommenden Woche gerechnet.

Gut gesucht waren am Dienstag Öl- und Automobilwerten. So lagen die Aktien des Automobilkonzerns Stellantis mit einem Plus von 2,5 Prozent ganz oben im Euro-Stoxx-50. In London fanden sich Shell-Aktien mit einem Plus von 1,7 Prozent unter den Tagesgewinnern.

In Frankfurt gaben Aktien von E-Commerce-Unternehmen teilweise deutlich nach. So verloren im DAX Zalando-Aktien 3,8 Prozent. Abseits des DAX büßten Hellofresh und Delivery Hero 5,8 bzw. 8,0 Prozent ein.

Der Rücktritt des Investmentchefs des Delivery-Hero-Großaktionärs Prosus sorgte für neue Verunsicherung. Prosus hält laut Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg etwas über 27 Prozent am Essenslieferdienst. Tags zuvor hatten die Papiere von Delivery Hero eine EU-Strafe wegen wettbewerbswidriger Absprachen gut weggesteckt.

Der Kochboxenversender Hellofresh muss sich unterdessen einen neuen Finanzchef suchen. Christian Gärtner wird sein Amt spätestens Ende des Jahres niederlegen.