Europas Leitbörsen schließen am Mittwoch mit Verlusten

Die europäischen Börsen haben den Handel am Mittwoch mit Verlusten beendet. Der Euro-Stoxx-50 gab als Leitindex für die Eurozone 0,68 Prozent auf 5.378,39 Punkte nach. In Frankfurt verlor der DAX 0,78 Prozent auf 24.038,19 Einheiten und in London büßte der FTSE-100 0,59 Prozent auf 8.726,01 Zähler ein.

von APA