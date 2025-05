Europas Börsen schließen am Donnerstag im Minus

© APA/APA/dpa/Lando Hass home Aktuell Nachrichtenfeed

Die europäischen Börsen sind am Donnerstag etwas leichter aus dem Handel gegangen, nachdem ursprünglich Neuigkeiten im US-Handelskonflikt und positive Ergebnisse von Nvidia beflügelt hatten. Darüber hinaus rückte am Nachmittag die etwas schwächelnde US-Konjunktur in den Mittelpunkt.

von APA