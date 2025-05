Europas Börsen schließen am Donnerstag etwas höher

Außerhalb der Eurozone steigerte sich der FTSE-100 um 0,57 Prozent auf 8.633,75 Zähler. Der SMI gewann 0,78 Prozent auf 12.227,28 Stellen.

Während Ölwerte unter den sinkenden Preisen des Rohstoffs litten - hier verwiesen Marktbeobachter auf eine mögliche Einigung zwischen den USA und dem Iran im Atomstreit -, konnten andererseits Energieversorger angesichts positiver Quartalsergebnisse zulegen.

Geschäftszahlen ließen in London National Grid und in Paris Engie um jeweils drei bzw. 3,6 Prozent anziehen. Die Aktien von RWE gewannen in Deutschland trotz anfänglich negativ aufgefasstem Quartalsbericht um 0,4 Prozent hinzu.

Auch Rüstungstitel waren nach der jüngst etwas abgekühlten Kursrally wieder gefragt, denn angesichts des ausbleibenden Treffens zwischen dem russischen Staatsoberhaupt Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dürfte das militärische Aufrüsten weitergehen.

So verteuerten sich Thales in Paris um 2,8 Prozent, Leonardo in Mailand um vier Prozent. Für BAE Systems ging es in London um 3,2 Prozent hoch.

In Deutschland steigerten sich die Anteilsscheine des Panzermotorenherstellers Renk um über fünf Prozent. Rheinmetall verteuerten sich um 5,7 Prozent.