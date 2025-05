Europas Börsen nach Trump-Zoll-Drohung gegen EU tiefer

© APA/APA/AFP/TOLGA AKMEN home Aktuell Nachrichtenfeed

Die wichtigsten europäischen Aktienbörsen gingen am Freitag einheitlich mit klaren Kursabschlägen in das Wochenende. US-Präsident Donald Trump stellte Strafzölle in Höhe von 50 Prozent auf Produkte aus der Europäischen Union in Aussicht und sorgte damit an den Aktienmärkten für einen kräftigen Schub nach unten. Die neuen Zölle sollten am 1. Juni in Kraft treten, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social.

von APA