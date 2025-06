Euro nach Dollar weiter zweitwichtigste Währung der Welt

© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Euro hat im Jahr 2024 seine Rolle als zweitwichtigste Währung der Welt verteidigt. Die internationale Rolle sei stabil geblieben, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mit. Der Anteil des Euro an den weltweiten amtlichen Devisenreserven lag bereinigt um Wechselkursveränderungen wenig verändert bei 20 Prozent. Eine Reservewährung ist eine global wichtige Währung, die auch von anderen Notenbanken gehalten wird.

von APA