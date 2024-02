EU verschärft Klima-Fahrplan: 90 % weniger CO2 bis 2040

Die Kommission will beim Erreichen des Ziels zudem nicht nur auf die Reduktion von Emission setzen, sondern auch bereits ausgestoßene Treibhausgase wieder einfangen. Damit gemeint ist das sogenannte Carbon Capture and Storage (CCS), was so viel bedeutet wie CO2 abzutrennen ("Capture") und zu speichern ("Storage"). Um das gesetzte Ziel zu erreichen, müsse der Brutto-Treibhausgas-Ausstoß 2040 unter 850 Mio. Tonnen CO2-Equivalenten liegen und bis zu 400 Mio. Tonnen über CCS wieder eingefangen werden, rechnet die Kommission vor.

Die Industriellenvereinigung (IV) kritsiert, dass die EU-Kommission kurz vor EU-Neuwahlen solch richtungsweisende Vorgaben präjudiziere. "Wir brauchen einen politischen Kurswechsel und einen Umsetzungsfokus statt den europäischen Standort durch immer mehr, teils überbordende, Vorschriften selbst zu schwächen." Die Periode der amtierenden Kommission stehe ausreichend für "mehr Bürokratie und weniger Wettbewerbsfähigkeit", verwiesen die Industrievertreter auf geschaffene "5.000 Seiten mehr Bürokratie", die jetzt wohl noch erweitert würden.