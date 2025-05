EssilorLuxottica übernimmt Augenkliniken von Optegra

Die Optegra-Gruppe betreibt ein Netzwerk von über 70 Augenkliniken und Diagnosezentren in Großbritannien, Tschechien, Polen, der Slowakei und den Niederlanden unter den Marken Optegra, Lexum und Iris. Sie bieten Behandlungen und Sehkorrekturen wie Kataraktoperationen, Therapien bei altersbedingter Makuladegeneration und Glaukom sowie Laserchirurgie am Auge an. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. Der Abschluss der Transaktion wird noch für heuer erwartet.