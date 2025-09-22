Ericsson und Nokia erhalten Milliardenauftrag von Vodafone

Ericsson werde das VodafoneThree-Netz unter anderem mit smarten Antennen sowie KI-unterstützter und energiesparender Hardware ausrüsten, hieß es weiter. Nokia liefere unter anderem Geräte für das Kernnetz. Damit feiere der finnische Konzern sein Comeback als Lieferant von Vodafone und ThreeUK. VodafoneThree ist das neue Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone und CK Hutchison. Darin haben die beiden Konzerne ihr jeweiliges Großbritannien-Geschäft gebündelt.