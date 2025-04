Ericsson-Kunden in USA bescheren Handyfirma Gewinnsprung

Das Wachstum in Nordamerika, das 29 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht, machte die Verluste in anderen Märkten wett. "Mit den aktuellen Zöllen sehen wir nun einen Einfluss von etwa einem Prozentpunkt auf die Marge im zweiten Quartal", erklärte Finanzvorstand Lars Sandstrom in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Im vorangegangenen Quartal hatte ein prozentual zweistelliger Rückgang des Asien-Geschäfts die Bilanz getrübt. Ein kräftiges Wachstum in Nordamerika glich dies jedoch mehr als aus.