Equinor darf 5-Milliarden-Dollar-Windpark weiterbauen

Das norwegische Energieunternehmen Equinor darf nach eigenen Angaben die Bauarbeiten an einem Offshore-Windpark vor New York fortsetzen. Das US-Innenministerium hatte das 5-Milliarden-Dollar-Projekt (4,4 Mrd. Euro), das Strom für eine halbe Million Haushalte liefern soll, am 16. April aus Umweltbedenken gestoppt.

von APA