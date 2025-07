Energietechnikkonzern GE Vernova erhöht Prognose

© APA/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Energietechnikkonzern GE Vernova wird nach einem robusten zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Dabei profitiert der Konkurrent von Siemens Energy von einer anhaltend hohen Nachfrage in seinem Gas- und Netztechnikgeschäft. So dürfte der Umsatz 2025 eher am oberen Ende der Spanne von 36 bis 37 Mrd. US-Dollar (31 bis 32 Mrd. Euro) liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Cambridge, Massachusetts, mit.

von APA