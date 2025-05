Energiekonzern EnBW legte im 1. Quartal zu

Der Konzern schraubte von Jänner bis Ende März seine Bruttoinvestitionen auf rund 1,5 Mrd. Euro nach oben. Die Mittel seien unter anderem in den Ausbau der Strom- und Gasnetze und der Offshore-Windkraft geflossen. Beim Ausblick für das Gesamtjahr sei EnBW auf Kurs. Der Versorger peilt weiter ein bereinigtes EBITDA auf Konzernebene in einer Bandbreite von 4,8 bis 5,3 Mrd. Euro an.