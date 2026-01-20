Einigung in Nahrungsmittelindustrie nach 4 Verhandlungsrunden

© APA/ERWIN SCHERIAU home Aktuell Nachrichtenfeed

In der Nahrungs- und Genussmittelindustrie ist es nach vier Runden Kollektivvertragsverhandlungen zu einer Einigung gekommen. Vorgesehen sei eine Erhöhung der KV-Mindestgehälter um 2,55 Prozent, aber maximal um 150 Euro, eine Erhöhung der Lehrlingseinkommen um 2,55 Prozent und die Einführung einer Freizeitoption, teilte die Gewerkschaft mit.

