Einigung in Nahrungsmittelindustrie nach 4 Verhandlungsrunden

In der Nahrungs- und Genussmittelindustrie ist es nach vier Runden Kollektivvertragsverhandlungen zu einer Einigung gekommen. Vorgesehen sei eine Erhöhung der KV-Mindestgehälter um 2,55 Prozent, aber maximal um 150 Euro, eine Erhöhung der Lehrlingseinkommen um 2,55 Prozent und die Einführung einer Freizeitoption, teilte die Gewerkschaft mit.
Der Abschluss sei "ein notwendiger Kompromiss in wirtschaftlich schwierigen Zeiten", sagte Bernhard Hirnschrodt von der GPA.
