Düngemittel-Riese Yara über Gewinnerwartungen

Der norwegische Düngemittelhersteller Yara hat dank höherer Preise und Kostensenkungen im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 585 Mio. Dollar im Vorjahreszeitraum auf 804 Mio. Dollar (690 Mio. Euro), wie der Konzern am Freitag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 781 Mio. Dollar gerechnet.

