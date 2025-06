Do&Co-Vorstand schlägt Dividende von 2,00 Euro je Aktie vor

© APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Vorstand des börsennotierten Wiener Caterers Do&Co schlägt der Hauptversammlung am 10. Juli für das Geschäftsjahr 2024/25 eine Dividende in Höhe von 2,00 Euro je Aktie vor. Die Entscheidung dazu sei am heutigen Dienstag gefallen, geht aus einer Aussendung hervor. Vergangenes Jahr hatte es keine Ausschüttung an die Aktionäre gegeben, nachdem der ursprüngliche Dividenden-Vorschlag von 1,50 Euro mit Verweis auf Obergrenzen zu Covid-Beihilfen gestrichen worden war.

von APA