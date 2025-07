Palfinger gibt Platzierung von Aktien bekannt

Der Palfinger-Finanzchef, Felix Strohbichler, hatte zuletzt die Absicht bestätigt, Palfinger-Aktien, die das Unternehmen selbst hält, als Streubesitz auf den Markt zu bringen. Dadurch erhofft man sich auch eine Rückkehr in den wichtigsten Börsenindex des Landes. "Palfinger muss wieder in den ATX", betonte Strohbichler. Der Erlös soll für Investitionen genutzt werden - insbesondere in das Service Netzwerk und in den Ausbau des Verteidigungsbereichs.