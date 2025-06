DHL Group will über 500 Mio. Euro im Nahen Osten investieren

© APA/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Logistikkonzern DHL Group will mehr als 500 Millionen Euro in Märkte im Nahen Osten stecken. "Der strategische Fokus liegt dabei auf den schnell wachsenden Golfmärkten Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten", teilte der Konzern am Mittwoch mit. Die Investition solle bis 2030 erfolgen und schließe alle vier Divisionen von DHL ein. Es werde in Hub-Einrichtungen, Luftverkehrskapazitäten und die Flotte investiert. Auch Lagerkapazitäten würden erhöht.

von APA