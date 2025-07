Deutschland-Geschäft treibt Alstom-Umsatz an

© APA/APA/dpa/Robert Michael home Aktuell Nachrichtenfeed

Der französische Zughersteller Alstom hat heuer im ersten Quartal dank anlaufender Großaufträge in Deutschland mehr umgesetzt als von Analysten erwartet. Der Umsatz kletterte auf organischer Basis um 7,2 Prozent auf 4,51 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Experten hatten mit lediglich 4,4 Mrd. Euro gerechnet. Die Deutsche Bahn hatte Anfang des Jahres einen Großauftrag zur Digitalisierung des Schienennetzes unter anderem an Alstom vergeben.

von APA