Deutsche Konsumlaune so gut wie seit einem Jahr nicht mehr

Die Konsumlaune der Verbraucher in Deutschland ist so gut wie seit einem Jahr nicht mehr. Das entsprechende Barometer stieg im Juli auf 97,73 Punkte, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Montag zur monatlichen Umfrage unter 1.600 Personen mitteilte. Im Juni lag es bei 97,35 Zählern.

von APA