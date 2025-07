Deutsche Konjunktur laut Ifo-Institut gedämpft

© APA/APA/dpa/Annette Riedl home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Verzicht der deutschen Regierung auf die Senkung der Stromsteuer für Privathaushalte und die gesamte Wirtschaft wirkt sich dem Ifo-Institut zufolge negativ auf die Konjunktur in Deutschland aus - wenn auch nur in begrenztem Umfang. "Kommt die Stromsteuersenkung für die privaten Haushalte nicht, fällt eine Entlastung von gut 5 Mrd. Euro weg", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser am Mittwoch zu den Berechnungen seines Instituts.

von APA