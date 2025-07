Deutsche Firmen kündigen Investitionen von 631 Mrd. Euro an

Vor einem Treffen mit Spitzenvertretern der deutschen Wirtschaft im Kanzleramt haben 61 Firmen die Gründung einer Initiative "Made for Germany" bekanntgegeben. Die Mitglieder würden gemeinsam bis 2028 631 Mrd. Euro am Standort Deutschland investieren, heißt es in einer Mitteilung. Dabei war zunächst nicht klar, wie viel davon neue Zusagen sind.

von APA