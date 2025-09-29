Dänische Genmab kauft niederländische Merus

© APA/APA/AFP/OZAN KOSE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der dänische Biotechkonzern Genmab übernimmt für acht Mrd. Dollar in bar (6,85 Mrd. Euro) den niederländischen Konkurrenten Merus. Mit dem Zukauf der in Frankfurt notierten Firma sichere sich Genmab den Zugang zu dem Krebsmedikament Petosemtamab, teilten beide Unternehmen am Montag mit. Das Mittel zur Behandlung von Kopf- und Halstumoren befinde sich derzeit in zwei Phase-3-Studien.

