Dänische Genmab kauft niederländische Merus

Der dänische Biotechkonzern Genmab übernimmt für acht Mrd. Dollar in bar (6,85 Mrd. Euro) den niederländischen Konkurrenten Merus. Mit dem Zukauf der in Frankfurt notierten Firma sichere sich Genmab den Zugang zu dem Krebsmedikament Petosemtamab, teilten beide Unternehmen am Montag mit. Das Mittel zur Behandlung von Kopf- und Halstumoren befinde sich derzeit in zwei Phase-3-Studien.
Genmab erweitere damit seine Pipeline an Medikamentenkandidaten im Spätstadium und erwarte bis 2027 mehrere Markteinführungen.
