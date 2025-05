Cyberattacke kostet Marks & Spencer 360 Mio. Euro

© APA/APA/AFP/TOLGA AKMEN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der im April bekannt gewordene Cyberangriff auf Marks & Spencer (M&S) kommt den britischen Mode- und Lebensmittelkonzern teuer zu stehen. Der Betriebsgewinn werde unter anderem durch den Wegfall des Onlinegeschäfts um rund 300 Millionen Pfund (356 Mio. Euro) geschmälert, kündigte der Konzern an. Die M&S-Aktien verloren in der Früh an der Londoner Börse rund drei Prozent.

von APA