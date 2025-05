Covestro kürzt Ausblick nach Ergebniseinbruch

© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Schließung einer Anlage in den Niederlanden hat dem deutschen Kunststoffkonzern Covestro einen Ergebniseinbruch eingebrockt. Der operative Gewinn (EBITDA) fiel im ersten Quartal um 50 Prozent auf 137 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Covestro führte den Rückgang vor allem auf einmalige Belastungen durch das Aus für eine Anlage zur Herstellung der chemischen Vorprodukte Propylenoxid/Styrol Monomer am Standort Maasvlakte in Rotterdam zurück.

von APA