Behörden durchsuchen Nestle-Büros in Frankreich

Büros des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestle in Frankreich sind am Donnerstag von den Behörden durchsucht worden. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage. "Wir kooperieren weiterhin uneingeschränkt mit den Behörden, wie wir es immer getan haben", erklärte der Nestle-Sprecher. Das Unternehmen ist in Frankreich mit Ermittlungen konfrontiert, weil es bei der Wasserabfüllung nicht zugelassene Filter verwendet hat.

von APA