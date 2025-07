Chinas Wachstum im Dienstleistungssektor auf 9-Monats-Tief

© APA/APA/AFP/ADEK BERRY home Aktuell Nachrichtenfeed

Chinas Dienstleistungssektor ist im Juni so langsam wie seit neun Monaten nicht mehr gewachsen. Den Grund dafür sehen Analysten in der abflauenden Nachfrage und dem Rückgang neuer Exportaufträge mitten im weiter fragilen Handelsfrieden mit den USA. Wie eine Umfrage des Privatsektors ergab, fiel der Caixin/S&P Global-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor von 51,1 im Mai auf 50,6 und verzeichnete so das schwächste Wachstum seit September 2024.

von APA