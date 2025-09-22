Chinas Notenbank lässt Leitzinsen unverändert

Trotz jüngster Daten, die auf eine Abkühlung der Konjunktur hindeuten, zögern die Währungshüter Beobachtern zufolge mit größeren Wirtschaftshilfen. Gründe dafür sind die nachlassenden Handelsspannungen zwischen China und den USA, robuste Exporte und steigende Kurse an den Aktienmärkten.

Einige Analysten erwarten aber noch heuer eine leichte Lockerung, um das offizielle Wachstumsziel von rund fünf Prozent abzusichern. So gehen die Experten von Barclays davon aus, dass die chinesische Notenbank im vierten Quartal den Leitzins und den LPR um zehn Basispunkte senkt.