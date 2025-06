Chinas Industriegewinne gingen im Mai wieder stark zurück

In China sind die Industriegewinne im Mai gegenüber dem Vorjahr erneut stark zurückgegangen. Wie die Daten des Nationalen Statistikamtes (NBS) am Freitag zeigten, sind die Gewinne der Industrieunternehmen im Mai um 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gefallen. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 sanken die Industriegewinne um 1,1 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dem steht ein Anstieg von 1,4 Prozent im Zeitraum Jänner-April gegenüber.

von APA