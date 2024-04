Central Group soll KaDeWe von Signa gekauft haben

© APA/APA/AFP/STEFANIE LOOS home Aktuell Nachrichtenfeed

Das berühmte Luxuskaufhaus KaDeWe in Berlin hat laut Bericht des "Handelsblatts" den Besitzer gewechselt. Die thailändische Central Group habe das Gebäude für eine Milliarde Euro von der insolventen Signa-Gruppe gekauft, berichtete die Zeitung am Freitag unter Berufung auf "mehrere beteiligte Personen". Der Kaufpreis des Gebäudes soll dem "Handelsblatt" zufolge deutlich unter der Summe liegen, die der bisherige Eigentümer Signa Prime dafür in den Büchern stehen hatte.

von APA