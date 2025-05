CATL startet mit Gewinn an Hongkonger Börse

Damit handelt es sich um den weltweit größten Börsengang in diesem Jahr. Einschließlich der Platzierungsreserve liegt das Volumen bei 5,3 Mrd. Dollar - zuletzt hatte mit Kuaishou Technology 2021 ein Unternehmen mehr Geld an der Börse in Hongkong aufgenommen. CATL ist bereits an der Börse in Shenzhen gelistet.

Wang Shuguang von der China International Capital Corp (CICC) sagte, der Börsengang von CATL könnte den Hongkonger Markt wiederbeleben. Nach Angaben von Bonnie Chan, Chefin des Hongkonger Börsenbetreibers, prüfen derzeit mehr als 40 Unternehmen aus China einen IPO in Hongkong. Bisher wurden LSEG-Berechnungen zufolge heuer 7,73 Mrd. Dollar an der Hongkonger Börse aufgenommen, verglichen mit 1,05 Mrd. Dollar im Vorjahreszeitraum.

Insider: CATL profitierte von Pause im Handelsstreit mit USA

CATL profitierte dabei Insidern zufolge von dem jüngsten Waffenstillstand im Handelsstreit mit den USA. Die Bücher waren bereits geöffnet, als sich die beiden Länder auf eine Pause geeinigt hatten. Das habe einige internationale Investoren bewogen, für die CATL-Aktien zu bieten, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. CATL äußerte sich dazu nicht. US-Präsident Donald Trump hatte zunächst China mit Einfuhrzöllen von 145 Prozent überzogen, die chinesische Regierung konterte mit Zöllen von 125 Prozent. Vor gut einer Woche einigten sich beide Seiten dann auf eine 90-tägige Stillhaltefrist und deutlich niedrigere Zollsätze.

Der Batteriezell-Weltmarktführer will das Geld aus dem Börsengang zu 90 Prozent für den Bau einer neuen Batteriefabrik in Ungarn verwenden, aus der europäische Autobauer wie BMW, Stellantis und Volkswagen beliefert werden sollen. Der erste Bauabschnitt, der allein 2,7 Mrd. Euro kostet, soll noch heuer in Betrieb gehen. Der Baubeginn für den zweiten Teil ist für 2025 geplant.