Birkenstock-Aktionär wirft großes Aktienpaket auf den Markt

Der Finanzinvestor L Catterton trennt sich gut eineinhalb Jahre nach dem Börsengang von Birkenstock von einem weiteren, mehr als 900 Millionen Dollar schweren Aktienpaket des Sandalen-Herstellers. L Catterton biete in einem öffentlichen Angebot 15,69 Millionen Birkenstock-Aktien zum Kauf an, 1,8 Millionen könnten bei entsprechender Nachfrage noch hinzukommen, teilte das Unternehmen aus Linz am Rhein am Mittwochabend mit.

von APA