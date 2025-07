Berlusconi-Holding MFE stockt bei ProSiebenSat.1 auf 33 Prozent auf

Der Preis je Aktie habe dem Anfang der Woche erhöhten Übernahmeangebot entsprochen: 4,48 Euro in bar und 1,3 A-Aktien von MFE. Damit halten die Italiener nun mindestens 32,95 Prozent an ProSiebenSat.1, einschließlich der bereits angedienten Aktien haben sie mehr als 33 Prozent sicher.

Die Aufstockung des Angebots hat die Freiheiten von MFE vergrößert, am Markt zuzukaufen - solange der Kaufpreis für die Aktien nicht über 8,62 Euro liegt, dem rechnerischen Wert des Offerts zum Stichtag Ende März. Am Mittwoch schlossen ProSiebenSat.1 mit 8,05 Euro. Der tschechische Konkurrent PPF, der auf maximal 29,99 Prozent aufstocken will, kann dagegen nicht mehr als 7,00 Euro je Aktie zahlen, ohne sein Offert aufzustocken.