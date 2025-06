Berlin lehnt Commerzbank-Übernahme durch UniCredit weiter ab

© APA/APA/dpa/Helmut Fricke home Aktuell Nachrichtenfeed

Die deutsche Regierung lehnt eine Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank und Bank-Austria-Mutter UniCredit aus wirtschaftspolitischen Überlegungen ab. Die Frage, ob die Commerzbank auch in den Händen der UniCredit ihre Eigenständigkeit behalten könne, stelle sich derzeit nicht und sei hypothetisch, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums am Mittwoch in Berlin. "Ein solches Szenario gibt es aktuell nicht."

von APA