Bechtle kauft spanischen IT-Dienstleister

Der IT-Dienstleister Bechtle treibt die Expansion mit der Übernahme der Grupo Solutia in Spanien voran. Das Angebot in Spanien in den Bereichen Software-Entwicklung, IT-Services und Workplace wächst damit, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Einen Übernahmepreis nannte Bechtle nicht.

von APA