BBVA schraubt Übernahme-Angebot für Sabadell in die Höhe

Das Angebot umfasse nun nur noch eigene Aktien, was steuerlich günstiger sei, wenn das Angebot für mehr als 50 Prozent der Sabadell-Aktien angenommen werde, hieß es weiter. Das Institut behält sich zudem vor, das Angebot weiter zu verbessern oder die Annahmefrist zu verlängern.

BBVA hatte zuvor eine neu ausgegebene Stammaktie und 0,70 Euro in bar für je 5,5483 Stammaktien von Sabadell geboten. Der Sabadell-Verwaltungsrat hatte das Angebot jedoch als zu niedrig abgewiesen. BBVA will mit der Übernahme die zweitgrößte spanische Bank mit einer Bilanzsumme von rund einer Billion Euro im Heimatmarkt schaffen.