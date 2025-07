BayWa gibt Startschuss für 200-Mio.-Euro-Kapitalerhöhung

© APA/APA/dpa/David-Wolfgang Ebener home Aktuell Nachrichtenfeed

Der angeschlagene deutsche Agrar- und Baustoffhändler BayWa will sich von seinen Aktionären bis zum Herbst die nötigen gut 200 Millionen Euro an frischem Eigenkapital für seine Sanierung beschaffen. Der Vorstand gab den Startschuss für eine Kapitalerhöhung, mit der das Grundkapital verdreifacht werden soll, wie die BayWa in München mitteilte.

von APA