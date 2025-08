Bayer hebt Ziele an

© APA/APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ home Aktuell Nachrichtenfeed

Bayer hat wegen guter Geschäfte in der Pharma-Sparte seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben. Allerdings kündigte der Pharma- und Agrarchemiekonzern auch zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro (1,49 Mrd. Euro) für Rechtsstreitigkeiten in den USA an.

von APA