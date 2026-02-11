BAWAG steigert Gewinn 2025 um 13 Prozent auf 859,9 Mio. Euro

Das organische Kreditwachstum betrug 3 Prozent. Inklusive des Zukaufs des Barclays-Kartengeschäfts in Deutschland habe es ein Wachstum von 12 Prozent gegeben. Die Integration der niederländischen Knab Bank sowie des deutschen Privatkundengeschäfts von Barclays gehe gut voran, schreibt die Bank in ihrer Aussendung am Mittwoch. "2025 war ein Jahr des Wandels, in dem wir den Grundstein für eine paneuropäische und US-amerikanische Bankengruppe gelegt haben", so Bankchef Anas Abuzaakouk. Weitere Zukäufe in den kommenden Jahren dürften allerdings nicht ausgeschlossen sein. "Mit der weitgehend abgeschlossenen Integration unserer beiden jüngsten Akquisitionen positionieren wir uns für zukünftiges organisches und anorganisches Wachstum", so der BAWAG-Chef weiter.

Die Bank habe das Jahr mit Barmitteln in Höhe von 14 Mrd. Euro beendet, das seien rund 20 Prozent der Bilanzsumme. Weiters gebe es einen Kapitalüberschuss von 468 Mio. Euro. Von 2026 bis 2028 will die Bank weiteres Überschusskapital von 1,1 Mrd. Euro aufbauen. Die Mittel könnten für mögliche Zukäufe, Kapitalausschüttungen und andere Wachstumsmöglichkeiten verwendet werden. Das Überschusskapital berücksichtige zudem eine Dividendenausschüttungsquote von 55 Prozent des Nettogewinns.

Die Vergrößerung der Bank durch die Zukäufe kurbelte aber nicht nur die Einnahmen, sondern auch die Kosten an. Die operativen Aufwendungen stiegen um 47 Prozent auf 798,9 Mio. Euro. In der zweiten Jahreshälfte 2025 hätten sich jedoch bereits erste Synergieeffekte gezeigt, so die Bank. Auch die Risikokosten stiegen aufgrund der Zukäufe von 82 Mio. Euro (2024) auf 228 Mio. Euro. Die Quote notleidender Kredite (non-performing loans/NPL) blieb mit 0,8 Prozent aber unverändert zum Niveau des Vorjahres. Die harte Kernkapitalquote (CET1) lag Ende 2025 bei 14,6 Prozent.

Für das heurige Jahr rechnet die BAWAG mit einer weiteren Gewinnsteigerung auf mehr als 960 Mio. Euro. 2027 soll er dann auf 1,1 Mrd. Euro und 2028 auf 1,2 Mrd. Euro ansteigen. Die Zahlen sind exklusive möglicher Zukäufe zu sehen. Als Dividende soll für das Geschäftsjahr 6,25 Euro je Aktie vorgeschlagen werden. Im Vorjahr waren es 5,50 Euro je Aktie.