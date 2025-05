Baumarktkette Home Depot schwächelte im ersten Quartal

© APA/APA/AFP/FREDERIC J. BROWN home Aktuell Nachrichtenfeed

Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat weiter an der gesunkenen Ausgabefreudigkeit ihrer Kundschaft zu knabbern. Im ersten Geschäftsquartal sank der Umsatz auf vergleichbarer Basis leicht um 0,3 Prozent, wie das US-Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Analysten hatten zwar ebenfalls mit einem Rückgang gerechnet, sich aber einen Tick mehr erhofft.

von APA