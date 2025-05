Bank Austria steigt in das Kreditkartengeschäft ein

Bei den Kreditkarten bedient sich die Bank einer Partnerschaft mit Mastercard. Diese Kreditkarte wird weltweit an 120 Mio. Standorten sowie an 2,5 Mio. Bankomaten akzeptiert. Die UniCredit Bank Austria-Kunden werden in mehreren Tranchen bis Jahresende über das neue Angebot informiert, wobei die bisherigen Kreditkarten bis zum Ablaufdatum gültig bleiben.

Aber auch für die Geschäftskunden soll es von Bezahlterminals und eigenen Apps für die Akzeptanz von Kreditkarten am Smartphone bis hin zu E-Commerce-Lösungen ein Angebot geben, sagte Andreas Zweimüller, Head of Digital Development. Wobei die Geschäftskunden innerhalb von 48 Stunden ein Terminal erhalten sollen. Über softPOS und E-Commerce können Kartenzahlungen innerhalb von Stunden akzeptiert werden. Mit integrierter Datenanalyse, Betrugsüberwachung sowie maßgeschneiderten Lösungen will die Bank Geschäftskunden für sich gewinnen.

Beim Aufbau des Kreditkartengeschäftes setzt die Bank auch auf die bestehenden Kunden mit 1,1 Mio. Debit- und 300.000 Kreditkarten. Die Entscheidung, in das Kreditkartengeschäft einzusteigen, begründete Vlaho mit der dynamischen Entwicklung bei den Kartenzahlungen. So gab es im Vorjahr in Österreich 1,9 Milliarden Transaktionen mit Debit- oder Kreditkarten. Gegenüber dem Jahr zuvor entsprach dies einem Anstieg um 13 Prozent. Das Transaktionsvolumen belief sich 2024 auf 80 Mrd. Euro, teilte die Bank weiters mit.

Die UniCredit Bank Austria hat - ebenso wie die RBI - den Einstieg in das Kreditkartengeschäft bereits Mitte Februar angekündigt. Denn beide Banken haben Anfang des Jahres ihre Anteile an der Kreditkartenfirma card complete an die österreichische Beteiligungsgesellschaft EAVISTA des internationalen Investors Arif Babayev veräußert. Die Bank Austria hielt zuvor 50,1 Prozent der Anteile, die RBI 25 Prozent. Die AVZ-Privatstiftung der Stadt Wien hält nach wie vor ihren Anteil an card complete in Höhe von 24,9 Prozent.